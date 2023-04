Wirtschaft Großhandelspreise weniger stark gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Großhandelspreise sind zuletzt weniger stark gestiegen. So waren die Verkaufspreise im Großhandel im März um 2,0 Prozent höher als im März 2022, eine niedrigere Vorjahresveränderung hatte es zuletzt im Januar 2021 gegeben (0,0 Prozent, gegenüber Januar 2020), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Damit war die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat zum sechsten Mal in Folge rückläufig. Im Februar hatte sie bei +8,9 Prozent gelegen, im Januar bei +10,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Großhandelspreise im März leicht um 0,2 Prozent.