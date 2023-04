Alle Augen auf BofA, Goldman Sachs, Netflix, Boeing, Lockheed Martin und Easyjet

07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q2 Trading Update 08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Capital Markets Day 12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 15:00 Uhr, USA: Whirlpool, Hauptversammlung 15:30 Uhr, USA: Moody's, Hauptversammlung 17:00 Uhr, USA: Boeing, Hauptversammlung 18:00 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung 22:00 Uhr, USA: Netflix, Q1-Zahlen

04:00 Uhr, China: BIP Q1/23

04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 03/23

04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 03/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 02/23

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23

11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 02/23

14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 18.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 15:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 17:30 CAN BoC-Mitglied Rogers spricht 17:30 CAN BoC Gouverneur Macklem Rede 19:00 USA Fed Bowman Rede



