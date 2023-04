NAGA: Positive Ergebnisüberraschung

Aus Sicht von SMC-Research ist der NAGA Group im ersten Quartal bei soliden Erlösen eine positive Ergebnisüberraschung gelungen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht es jetzt als zentrale Managementaufgabe an, eine Dynamisierung der Erlösentwicklung ohne überproportionale Kostensteigerungen zu schaffen.

NAGA habe laut SMC-Research einen guten Start in das neue Jahr hingelegt. Die wesentlichen operativen KPIs zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend, so die Analysten, was zur Abwicklung von 2,9 Mio. Trades in den ersten drei Monaten geführt habe – verglichen mit rd. 8 Mio. im Gesamtjahr 2022. Die Erlöse pro Trade seien zwar niedriger ausgefallen, trotzdem habe mit 11,6 Mio. Euro ein Quartalsumsatz auf einem soliden Niveau erzielt werden können.