BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen für das erste Quartal von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Jahresstart dürfte für den Handelskonzern schwierig gewesen sein, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit der Ankündigung, die verbliebenen Geschäfte in Belgien in ein Franchise-Modell zu überführen, werde in dem Land in fast allen Ahold-Filialen gestreikt. Das Kursziel hob der Analyst dennoch an und begründete das mit der gestiegenen Bewertung der Aktien, die im Branchenvergleich nach wie vor günstig erschienen./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 17:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 30,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m