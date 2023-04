Auf welche Erfolge kann De.mem bereits zurückblick?

Andreas Kroell: Da ist eine Vielzahl an Vertragsabschlüssen mit namhaften Industriekunden hervorzuheben. In der Wasseraufbereitung ist das ein Thema, welches das Angebot an der Firma wirklich am besten validiert. Da wäre ein Beispiel: Die Kundenbeziehungen, die wir zu Givaudan in Singapur haben aufbauen können. Givaudan ist eine in der Schweiz ansässige Firma und Weltmarktführer im Bereich Aromen und Duftstoffe. Wir haben dort mehrere Projekte abschließen können und dabei auch unsere eigene Membran einsetzen können. Dies validiert natürlich auch das Technologieangebot von De.mem. Um die Größten zu nennen, haben wir darüber hinaus, in Australien Verträge abschließen können mit Rohstoff-Riesen Rio Tinto und die BHP Group, zwei der weltweit größten Bergbauunternehmen. Dies ist natürlich auch eine tolle Validierung für unser Angebot in Australien. Zu der Liste unserer Erfolge in den vergangenen Jahren gehört auch der Ausbau des Technologieportfolios. Wir waren anfangs, als wir 2017 an die australische Börse gingen, relativ fokussieren auf eine einzige Hohlfasertechnologie. Über die Jahre konnten wir dies sehr starke ausbauen. Wir haben jetzt ein ganzes Portfolio von unterschiedlichen Membranen. Diese basieren auf unterschiedlichen Materialien oder kommen mit einer unterschiedlichen Porengröße daher. Dies prädestiniert sie in der Filtration für verschiedene Anwendungen in der Wasseraufbereitung. Dies macht unser Angebotsspektrum viel breiter. Das Ganze summiert sich somit auf. Das wären so aus meiner Sicht die Highlights mit De.mem, die wir über die Jahre hinweg eben liefern konnte.