Deutsche Goldmesse: Jetzt anmelden zur wichtigsten Mining-Konferenz Deutschlands!

Für Investoren heißt es nun, Chancen zu ergreifen und sich zu informieren. Die Gelegenheit dazu haben Anleger auf der Deutschen Goldmesse, der größten MIning-Konferenz Deutschlands. Sie findet am 5. und 6. Mai wieder im Westin Grand Hotel in Frankfurt am Main statt. Die Veranstaltung ist für professionelle Anleger vorgesehen, HNWI, Asset- und Fondsmanager sowie Family Offices können kostenlos teilnehmen und sich an dieser Stelle anmelden.

Viele Rohstoff-Experten und zahlreiche Unternehmen

Auch dieses Mal bietet sich die Chance bei Vorträge oder im Einzelgespräch den Unternehmen aus dem Rohstoffsektor den Puls zu fühlen. Mit dabei sind unter anderen Amex Exploration, Western Copper & Gold, Victoria Gold, Cleantech Lithium, Cartier Resources, Montage Gold, Tin One oder auch Defiance Silver. Eine Übersicht dazu finden Sie hier. Zudem wird es wieder Vorträge von Experten geben, die ihre Einschätzung zu Lage an den Märkten geben werden. Mit dabei sind dieses Mal Egon von Greyerz (Matterhorn Asset Management), John Reade (World Gold Council), Alasdair Mcleod (Goldmoney), Peter Spina (Goldseek) oder auch Dominic Frisby (Moneyweek).

Jetzt anmelden für die Deutsche Goldmesse in Frankfurt!

Das könnte Sie auch interessieren: