Heute: Analysten schauen auf SAP, BB Biotech, Schlumberger, Procter&Gamble, BHP

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 21.04.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 09:00 EUR EZB De Guindos Rede 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU S&P Global/BME PMI Gesamtindex 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 10:00 EUR S&P Global PMI Gesamtindex 10:30 GBR S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe 10:30 GBR S&P Global PMI Dienstleistungen 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 15:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen 15:45 USA S&P Global PMI Herstellung 16:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 19:45 EUR EZB De Guindos Rede



