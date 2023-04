Wirtschaft Dax startet freundlich - Technologiewerte gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.795 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten am Morgen die Aktien von Vonovia, Covestro und Heidelbergcement. Bei den Anlegern könnte sich unterdessen leichter Optimismus breitmachen. "Die Marktteilnehmer sehen derzeit wesentlich mehr Licht als Schatten im globalen Konjunkturbild", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen.