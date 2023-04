Gold schnuppert Höhenluft

Auf der Suche der Investoren nach neuen Impulsen für den Aktienmarkt beginnt nun eine spannende Phase. Mit dem Start der Berichtssaison sollte endlich wieder einiges an Bewegung in den Markt kommen. Traditionell öffnen die US-Banken zuerst ihre Bücher. Gerade hier liegt die Brisanz. Nach dem jüngsten Bankenbeben sowohl in den USA als auch in Europa ist die Frage, wie es um die finanzielle Stabilität und Ertragskraft der Geldhäuser bestellt ist. Darauf sollte es heute erste Antworten geben. Gerade der Punkt, ob und wie die Banken auf der einen Seite von den gestiegenen Zinsen profitieren konnten oder eben doch die Risiken der im Wert gefallenen Anleihen aus der Niedrigzinsphase überwiegen, dürfte die zentrale Rolle bei der Vorlage ihrer Bilanzen spielen.