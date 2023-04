Wie die meisten Bankaktien, legte auch die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) in den ersten Monaten des Jahres 2023 sehr stark zu. Nachdem der Höhenflug am 7. März 2023 bei 12,01 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, setzte die von der Pleite der US-Bank SVB Financial Group verursachte Verunsicherung auch den Kurs der Commerzbank-Aktie ordentlich unter Druck. Mittlerweile konnte sich die Aktie von ihrem Tief vom 20. März 2023 bei 8,31 Euro wieder auf 9,75 Euro erholen.

Da die von der SVB und der Credit Suisse ausgelösten Turbulenzen nun wieder in den Hintergrund treten sollten und sich die Aufmerksamkeit auf die Zahlen zum ersten Quartal richten wird, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 15,60 Euro ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Aktie.