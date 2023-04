Heidelberg Materials profitieren von 'Buy' von Goldman Sachs

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Hochstufung von "Sell" auf "Buy" durch Goldman Sachs hat Heidelberg Materials am Freitag auf den höchsten Stand seit September 2021 steigen lassen. Für die Aktien ging es um 1,8 Prozent auf 69,16 Euro nach oben. Seit dem Tief von September vergangenen Jahres beläuft sich die Erholung auf fast 80 Prozent. In diesem Börsenjahr sind die Aktien mit einem Plus von gut 30 Prozent einer der stärksten Titel im Dax neben Rheinmetall und Adidas .

Analyst Pierre de Fraguier von Goldman Sachs hatte zuvor das Kursziel für Heidelberg Materials von 39 auf 89 Euro mehr als verdoppelt. Nur die US-Bank Jefferies ist mit einem Kursziel von 96,90 Euro noch optimistischer für die Papiere des Zementherstellers./bek/mis