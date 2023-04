Preisauftrieb im Großhandel schwächt sich weiter kräftig ab

Dagegen waren Mineralölerzeugnisse und Metalle im Großhandel deutlich günstiger zu haben als im März 2022, wie es in der Mitteilung weiter hieß./jkr/jsl/mis

Stärkste Treiber bei den Großhandelspreisen waren die Kosten für Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. "Im Durchschnitt lagen die Preise hier um 16,4 Prozent über denen von März 2022", hieß es in der Mitteilung. Teurer waren insbesondere Fleisch- und Fleischerzeugnissen. Außerdem waren im März Obst, Gemüse und Kartoffeln im Großhandel deutlich teurer als vor einem Jahr.

Im Monatsvergleich sind die Großhandelspreise im März leicht gestiegen, wie das Bundesamt weiter mitteilte. In dieser Betrachtung ging es 0,2 Prozent nach oben. Die Großhandelspreise wirken gemeinsam mit den Importpreisen und den Preisen, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, auf die allgemeine Preisentwicklung ein.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat sich im März weiter abgeschwächt. Er ist so gering wie seit mehr als zwei Jahren. Im Jahresvergleich stiegen die Großhandelspreise um 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der sechste Rückgang in Folge und die geringste Jahresrate seit Anfang 2021.

