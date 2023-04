RARE CHAMPAGNE STELLT SEINEN 13. MILLÉSIME VOR RARE MILLÉSIME 2013

Reims, Frankreich (ots/PRNewswire) - Die einzigartig elegante Persönlichkeit des

Rare Millésime 2013 setzt neue Akzente in der Millésime-Kollektion von Rare

Champagne. Dies ist der dreizehnte Millésime seit der Wiedergeburt von Rare

Champagne, das 1985 bei einer besonderen Veranstaltung im Herzen der Orangerie

des Château de Versailles vorgestellt wurde.



Der Rare Millésime 2013 bringt blumige, würzige, parfümierte und rauchige Noten

zum Ausdruck, die in einem hellen, intensiven und leuchtenden Goldton sprudeln.

Trotz seiner anfänglich zurückhaltenden Erscheinung entfaltet dieser Jahrgang

köstliche Noten von Gebäck und Gewürzen in einer salzigen Spannung, die sowohl

edel als auch vollmundig ist.