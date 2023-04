Kaminofenserie DIAS JUSTUS präsentiert doppeltes Erfolgs-Quartett auf der World of Fireplaces

Haiger (ots) - Mit der erstmals stattfindenden Fachmesse World of Fireplaces

wird in der traditionsreichen Bücherstadt Leipzig ein neues Kapitel

aufgeschlagen, und auch der Kaminofenhersteller JUSTUS hat ein besonderes

Highlight im Gepäck: Die Modellreihen DIAS und DIAS XL werden mit je vier

originellen Varianten präsentiert. Das bedeutet: Serienmäßig Verkaufsargumente

für den Fachhandel.



Zur Auswahl stehen die wandmontierte Variante, die wie ein feuriges Gemälde

wirkt. Oder mit Standfuß, was an einen Fernseher erinnert und im Hauptprogramm

den Tanz der Flammen bietet. Der Dritte im Bunde ist unten mit einer offenen

Metallbox bestückt, in der die Holzscheite dekorativ Platz finden. Und für alle

Fans ungewöhnlicher Designideen bietet sich die Kombination von Feuerraum und

Beinen aus naturbelassenem oder grau beschichtetem Buchenholz an.