Ford Mustang Mach-E-Fahrer dürfen auf bestimmten britischen Autobahnen Hände vom Steuer nehmen (FOTO)

Köln (ots) -



- Als erster Autohersteller erhält Ford für die BlueCruise-Technologie auf

ausgewiesenen britischen Schnellstraßen die Zulassung für Fahren ohne Hände am

Lenkrad

- Nutzer des aktuellen Mustang Mach-E können BlueCruise als Abonnement

aktivieren

- Die Sicherheit von Fahrern, Passagieren und anderen Verkehrsteilnehmern stand

bei der Entwicklung und der Zulassung des Systems an erster Stelle

- Hohes Vertrauen in BlueCruise beruht darauf, dass das System

Verkehrssituationen und Tempolimits sowie die Aufmerksamkeit des Fahrers

erfasst

- Preisgekürtes Assistenzsystem hat in den USA und Kanada bis heute bereits 102

Millionen Kilometer ohne Hände am Steuer ermöglicht

- Ford beabsichtigt, BlueCruise zukünftig in weiteren europäischen Ländern

verfügbar zu machen, sobald die Zulassungsvorschriften dies erlauben



Ford läutet eine neue Ära des Autoverkehrs ein: Als erstes Fahrzeug überhaupt

erhält der rein elektrische Ford Mustang Mach-E* die behördliche Zulassung, um

in Großbritannien auf bestimmten Autobahnabschnitten ohne Lenkeingriff des

Fahrers teilautomatisiert gemäß Level 21 zu fahren. Möglich macht es das

hochmoderne Assistenzsystem Ford BlueCruise2.