Berlin (ots) - Hauseigentümer unterstützen den klimafreundlichen Heizungstausch.

Das zeigt eine Befragung durch die gemeinnützige Beratungsgesellschaft

co2online. Insgesamt 79 Prozent der Teilnehmer fordern, dass veraltete fossile

Heizsysteme durch klimafreundliche ausgetauscht werden. Die Ergebnisse der

Befragung wurden heute im "Trendreport Wärmewende in Deutschland" (

http://www.co2online.de/trendreport-waermewende ) veröffentlicht.



Mehrheitliche Unterstützung für die 65-Prozent-Erneuerbare-Regel





Wenn es um ihre Heizung geht, wünschen sich die befragten HauseigentümerVerständlichkeit und Verlässlichkeit von der Politik. Sie unterstützenmehrheitlich die Einführung einer verpflichtenden 65-Prozent-Erneuerbare-Regel.Um noch mehr Menschen von der Regelung zu überzeugen, müssten finanzielleUnterstützung, geschultes Handwerkspersonal und mehr Transparenz zumGesetzesvorhaben gegeben sein.In der Befragung wird auch deutlich, dass die Diskussionen um ein sogenanntesHeizungsverbot zu starken Verunsicherungen geführt haben. Gleichzeitig gibt esimmer noch viel Unwissenheit über die technischen Möglichkeiten von Sanierungs-und Modernisierungsmaßnahmen. Über 73 Prozent der Befragten bewerten diePlanungssicherheit als nicht gut oder eher nicht gut und fast der Hälfte derBefragten bereitet das Thema Heizungswechsel finanzielle Sorgen.Aufzeigen, welche Zukunft das Heizen hat"Die befragten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer stehen hinter dem Ziel derWärmewende", so Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. "Die aktuelleDebatte über die Gesetzesdetails führen allerdings zu einer massivenVerunsicherung bis hin zur tiefen Sorge, mögliche Herausforderungen nichtstemmen zu können." Die Politik muss mit klaren Vorgaben, Förderprogrammen undInformationsangeboten aufzeigen, welche Zukunft das Heizen hat und wieVerbraucherinnen und Verbraucher selbst umstellen können.Die Akzeptanz der Hauseigentümer ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolgeiner engagierten Wärmewende. Ein breites und neutrales Informations- undBeratungsangebot von unabhängigen Akteuren kann dazu beitragen, den Wünschen undSorgen der Bevölkerung zu begegnen. Dazu gehören Energieberatungen,Energieagenturen vor Ort, Verbraucherzentralen und Online-Beratungsportale.co2online hat die wichtigsten Fragen der Hauseigentümer zu den geplantenGesetzesvorhaben auf http://www.co2online.de/themenspezial/geg-kompaktbeantwortet.Über co2onlineDie gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online ( http://www.co2online.de )steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- undKommunikationsexperten machen sich seit 2003 mit Kampagnen, Energierechnern undPraxisChecks stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privatenHaushalten auf ein Minimum zu senken. Die Handlungsimpulse, die diese Aktionenauslösen, tragen messbar zur CO2-Minderung bei. Im Fokus stehen Strom- undHeizenergie in Gebäuden, Modernisierung, Bau sowie Hilfe im Umgang mitFördermitteln. Unterstützt wird co2online von der Europäischen Kommission, vomBundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie von Medien, Wissenschaftund Wirtschaft.