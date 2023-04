JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 2840 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven revidierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Wachstumsprognosen für die Jahre bis 2030 nach oben. Das Wachstum des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters sollte sich in diesem Zeitraum beschleunigen. Relx ist sein bevorzugter Branchentitel./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 23:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 30,38EUR gehandelt.