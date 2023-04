Berlin (ots) - Neue Genossenschaft ermöglicht Immobilienkauf mit geringemEigenkapital als Teil einer AltersvorsorgeVier Berliner Unternehmerinnen starten Immofemme, Deutschlands ersteWohnungsgenossenschaft, die die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen fördert.Durch Immofemme können Frauen mit geringem Eigenkapital in den Immobilienmarktinvestieren, zum Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge und bei Bedarf zumWohnen in den eigenen vier Wänden.Frauen erreichen in Deutschland bei ihrem Eintritt in den Ruhestand imDurchschnitt 76 Prozent (https://www.wtwco.com/de-DE/news/2022/11/weltweite-studie-frauen-besitzen-zum-renteneintritt-nur-drei-viertel-des-vermoegens-von-maennern) des Vermögens der Männer. Ein Geschlechtergefälle gibt es auch beimImmobilienkauf: Nach einer Analyse des Finanzierungsvermittlers Interhyp (https://www.interhyp.de/ueber-interhyp/presse/exklusive-interhyp-finanzierungszahlen-was-frauen-beim-immobilienkauf-anders-machen-als-maenner/) kaufen sich Männer imSchnitt nahezu doppelt so häufig alleine eine eigene Wohnung wie Frauen. WenigerGehalt, hohe Eigenkapital Aufwände und Immobilienpreise halten Frauen oft davonab, zu investieren. Dabei eignen sich Immobilien laut Studien langfristig alsInflationsschutz. Wenn man in aufstrebende Städte oder Stadtteile investiert,können Immobilien oft höhere Renditen bringen als ETFs.

Mit Euro 20.000 in ein Immobilienportfolio investierenImmofemme ermöglicht Frauen mit einem Bruchteil des sonst üblichen Eigenkapitalsin Immobilien zu investieren. Hierfür kaufen sie mindestens vierGenossenschaftsanteile, um Mitglied bei Immofemme zu werden. Das entsprichteinem Invest von Euro 20 000. Wie andere Wohnungsgenossenschaften auch, kauftImmofemme vermietete Wohnungen und verwaltet diese. Die Objekte befinden sich inund um Berlin und haben einen hohen Wohnwert für Frauen. Das heißt grünesUmfeld, Terrasse oder Balkon, sichere Lage und Kiezanbindung.Über die Zeit erwirtschaftet das Immofemme-Portfolio eine Rendite aus Vermietungim einstelligen Prozentbereich. Diese Rendite wird jährlich an die Mitgliedervon Immofemme verteilt. Die Wohnungen können bei Bedarf von den Mitgliederngemietet werden."Wir möchten Frauen einen günstigen und einfachen Einstieg in den Immobilienkaufermöglichen. Denn Immobilien sind genauso wie ETFs und Aktien ein Baustein fürdie Altersvorsorge. Die Einstiegshürde ist allerdings oft viel zu hoch durchhohe Immobilienpreise und Eigenkapital Aufwände. Das möchten wir ändern," sagtJulia Backhaus, Mitgründerin und ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei Immofemme."Frauen investieren gerne gemeinschaftlich. Die Vision von Immofemme ist deshalbdie Kraft der gemeinsamen Sache: eine Genossenschaft für Frauen, die alsKollektiv für kluges Investieren steht," sagt Dr. Claudia Nagel, Mitgründerinund ehrenamtliche Aufsichtsrätin bei Immofemme.Über ImmofemmeImmofemme ist die erste deutsche Wohnungsgenossenschaft, die finanzielleUnabhängigkeit von Frauen fördert. Durch Immofemme können Frauen mit geringemEigenkapital in den Immobilienmarkt investieren, zum Vermögensaufbau, für dieAltersvorsorge oder zum Wohnen in den eigenen vier Wänden. Mit einem Bruchteildes sonst üblichen Eigenkapitals für Immobilien kaufen FrauenGenossenschaftsanteile und sichern sich so die Teilhabe an einer jährlichenRendite aus Vermietung. Immofemme investiert in ein Portfolio mit bis zu 200Wohnungen in Berlin, die bei Bedarf von Mitgliedern gemietet werden können.Damit trägt Immofemme einen Teil dazu bei, Frauen in die finanzielleUnabhängigkeit zu begleiten und die Vermögenslücke zwischen Frauen und Männernzu schließen.Immofemme wurde 2021 von Unternehmerinnen und Expertinnen aus der Immobilien-und Finanzbranche gegründet. Dazu gehören u.a. Dr. Claudia Nagel und JuliaBackhaus.