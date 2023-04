Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 135,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,36 Prozent.

Dem Markt fehlte es am Vormittag an klaren Impulsen. Im Verlauf der Woche waren die Kurse von Bundesanleihen noch zum Teil deutlich gefallen. Am Markt wird auf weiter steigende Leitzinsen in der Eurozone spekuliert. Dies hatte die Anleihen zuletzt merklich belastet. So bezeichnete EZB-Präsidentin Christine Lagarde den unterliegenden Inflationsdruck als weiterhin zu hoch. Zuletzt hatten eine Reihe von EZB-Vertretern klare Signale für weitere Leitzinserhöhungen gegeben. Unklar bleibt jedoch, wie stark die EZB im Mai ihre Leitzinsen anheben wird.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger am deutschen Rentenmarkt verstärkt auf Konjunkturdaten aus den USA richten, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Unter anderem werden Daten zur Preisentwicklung, zur Industrieproduktion und zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel veröffentlicht, die am Markt stark beachtet werden./jsl/jkr/mis

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 135,1EUR gehandelt.