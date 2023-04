Rockwell Automation und sein PartnerNetwork(TM) bringen das Potenzial von Cloud, IIoT-Daten, 5G und Cybersecurity zur Förderung der digitalen Transformation auf die Hannover Messe 2023

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit Microsoft, Cisco, Ericsson,

PTC und ODVA wird Rockwell zeigen, wie die digitale Transformation in der

Fertigung beschleunigt werden kann.



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird seine

innovativen, branchenführenden Technologien und Dienstleistungen zusammen mit

seinen Partnern, darunter sind beispielsweise Microsoft und Cisco, auf der

Hannover Messe 2023 (https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/events/in-

person-events/hannover-messe.html) vom 17. bis 21. April in Hannover

präsentieren.