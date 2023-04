(In Überschrift und Leadabsatz wurde klargestellt, dass Wagner neu auf eine Sanktionsliste speziell zur Ukraine gesetzt wurde und bereits auf einer anderen Sanktionsliste der EU stand. Zudem wurde durchgehend berichtigt, dass nicht der Europäische Rat, sondern der Rat der EU die Entscheidung mitgeteilt hat.)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben die russische Söldnertruppe Wagner wegen ihrer "aktiven" Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf ihre Ukraine-Sanktionsliste hinzugefügt. Begründet wurde die symbolische Maßnahme am Donnerstagabend in Brüssel damit, die Handlungen der Wagner-Gruppe untergrüben und bedrohten "die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine".