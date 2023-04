BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec nach schwächer als erwarteten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen und - zielen von 77 auf 62 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Er werde nun die am 28. April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal des Diagnostikspezialisten genau betrachten, da es dann Deitalls zu den Kosteneinsparplänen gebe werde, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 63,20EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Odysseas Manesiotis

Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m