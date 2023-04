Mittelstand mit konkreten Vorschlägen für eine effiziente Einwanderung

Berlin (ots) - Der Mittelstand. BVMW fordert Verbesserungen bei der

Fachkräftezuwanderung und hat seinen Politischen Beirat dazu aufgefordert, Ideen

zur effizienten Behebung des Fachkräftemangels zu entwickeln.



Der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW begrüßt die Initiative der

Bundesregierung, ein moderneres Einwanderungsrecht zu schaffen, um ausländische

Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern leichter in Deutschland arbeiten zu lassen. Der

Verband sieht jedoch Verbesserungsbedarf beim entsprechenden Gesetzentwurf zur

Reform des Einwanderungsgesetzes, den das Bundeskabinett am 29. März 2023

beschlossen hat. Gleichzeitig hat der BVMW seinen Politischen Beirat dazu

aufgefordert, Vorschläge zur effizienten Behebung des Fachkräftemangels,

insbesondere in mittelständischen Unternehmen, zu unterbreiten.





"Der Fach- und Arbeitskräftemangel ist Wachstumshemmnis Nummer 1 und wird zueiner echten Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland", sagt MarkusJerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW. DieWeiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung lasse jedoch laut Jerger in Teilenzu wünschen übrig. Die BVMW-Kommission für Arbeit und Soziales sowie dieBVMW-Kommission für Bildung hat deshalb nun in einer gemeinsamen Stellungnahmean die zuständigen Ministerien Verbesserungsvorschläge unterbreitet. DieVorschläge beziehen sich auf die Bereiche Arbeitnehmerüberlassung,Anerkennungspartnerschaften und Chancenkarte, Digitalisierung der Verwaltung undKommunikation in englischer Sprache.Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt es an Kapazitäten,Fachkräfte im Ausland zu werben. Wenn der Fachkräftezuzug auch zum Wohle desMittelstands geschehen soll, müsse, so die Empfehlung der Kommissionen, überkonkrete Möglichkeiten der Arbeitnehmerüberlassung gesprochen werden. DieZeitarbeitsbranche, so der Vorschlag der beiden BVMW-Kommissionen, könntebeispielsweise unter bestimmten tariflichen Rahmenbedingungen Fachkräfte für denMittelstand unter sicheren Arbeitsbedingungen garantieren. Die neuen Instrumentewie Anerkennungspartnerschaften und Chancenkarte seien zwar begrüßenswert,führten jedoch nur begrenzt zu mehr Einwanderung von qualifizierten Fachkräften.Um die Fachkräftezuwanderung effizienter zu gestalten, spricht sich OlavGutting, MdB (CDU), Mitglied des Politischen Beirats des BVMW, für die Gründungeiner ressortübergreifenden Bundesagentur für Einwanderung aus. Diese solleunabhängig von Ausländerämtern und im Bundesamt für Migration und Flüchtlingeagieren und ein vollständig digitalisiertes Verfahren für Fachkräfte anbieten.Damit würden lange Wartezeiten bei der Visavergabe vermieden, die derzeit dieVermittlung ausländischer Fachkräfte an mittelständische Unternehmen erschweren.Ein vollständig digitalisiertes Verfahren für Fachkräfte trüge dazu bei, langeWartezeiten bei der Visavergabe zu vermeiden.Alexander Graf Lambsdorff, MdB (FDP), ebenfalls Mitglied des PolitischenBeirats, betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, die kommunaleVerwaltungsstruktur sprachlich fit für die Arbeitsmigration zu machen. Erfordert, dass öffentliche Antragsverfahren auch in englischer Sprache möglichsein sollten, um eine moderne Politik für den Mittelstand auch in den Kommunenzu gewährleisten.Der Mittelstand. BVMW setzt sich dafür ein, dass die beschlosseneFachkräftestrategie schnellstmöglich umgesetzt wird und der Fachkräftemangeleffizient und nachhaltig behoben werden kann. Dabei spielen insbesondere dieZusammenarbeit aller beteiligten Akteure und die Verbesserung derRahmenbedingungen für die gezielte Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkteine entscheidende Rolle.Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige undbranchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittlerenUnternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMWpolitisch mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000Mitgliedern.Alle Mitglieder des Politischen Beirats finden Sie auf dieser BVMW-Website(https://www.bvmw.de/de/der-verband/%C3%BCber-uns/gremien/politischer-beirat)Weitere allgemeine Informationen unter: http://www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherHarald EhrenMail: mailto:presse@bvmw.deTelefon: 030-533 206 302Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5485888OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.