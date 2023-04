JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Bahntechnik-Herstellers Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die überraschende Kursschwäche nach Bekanntwerden des Abgangs von Finanzchef Laurent Martinez biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er würde die Personalie nicht überbewerten und gehe von einer reibungslosen Übergabe an einen Nachfolger aus, da Martinez noch bis Ende Juli an Bord bleibe./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 20:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 22,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m