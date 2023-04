Berlin (ots) - TÜV-Verband betont die Bedeutung eines klaren Rechtsrahmens für

die Nutzung des wirtschaftlichen Wachstumspotenzials von Künstlicher Intelligenz

zu der Hannover Messe 2023.



Der TÜV-Verband weist anlässlich der Hannover Messe 2023 auf die Bedeutung eines

Rechtsrahmens für Künstliche Intelligenz (KI) in der Industrie hin. Die weltweit

größte Industriemesse steht in diesem Jahr unter dem Motto "Industrial

Transformation". Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, sagt

anlässlich des Messestarts:





"Deutschland hat mithilfe von KI großes wirtschaftliches Wachstumspotenzial. Wirmüssen garantieren, dass KI-Systeme sicher und zuverlässig sind, um dasVertrauen der Anwender:innen in die Technologie zu gewinnen. Es braucht klareRechtsgrundlagen, um die Nutzung von KI in der Industrie zu fördern. Deutschlandund Europa können mit einem definierten Rechtsrahmen, der eineverantwortungsvolle Nutzung von KI sicherstellt, die Positionen als führendeIndustriestandorte behalten und weiter ausbauen."Um die Sicherheit digitaler Technologien zu gewährleisten, muss dieCybersicherheit mitbedacht werden. Denn moderne Anlagen, wie sie in derIndustrie zum Einsatz kommen, stehen häufig im Fokus krimineller Angreifer.Bühler: "Die Cybersicherheit in der Industrie muss weiter ausgebaut werden, umdie Resilienz industrieller Infrastrukturen in Deutschland und Europa stetig zuerhöhen. Denn die Cybersicherheit ist die Voraussetzung für den Einsatz jederZukunftstechnologie."Der Cyber Resilience Act, die Maschinenverordnung sowie der AI Act sind wichtigeSchritte, um einen Rechtsrahmen für KI und Cybersicherheit in Europa zu schaffen- der TÜV-Verband fordert eine zügige Umsetzung dieser Vorhaben, damit dieRisiken der Nutzung von KI für Verbraucher:innen und in der Industrie minimiertwerden.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischenInteressen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austauschunserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheitsowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungenein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen undqualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischenSicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsereLebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mitPolitik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, mailto:maurice.shahd@tuev-verband.dehttp://www.tuev-verband.de | http://www.twitter.com/tuevverbandWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/5485967OTS: TÜV-Verband e. V.