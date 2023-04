2023 China Liyang Tea Festival und Tianmu Lake Tourism Festival werden eröffnet

Mr. Ye sagte, er freue sich darauf, durch die beiden Festivals engere Beziehungen zu Liyang zu knüpfen und mit neuen und alten Freunden an neuen Projekten zusammenzuarbeiten. Tee, ein Getränk, das häufig mit Gleichgesinnten geteilt wird, steht stellvertretend für die gemeinsamen Wachstumschancen, die sich für eine bessere Zukunft bieten. Die beiden Feste dienen nicht nur dem qualitätsorientierten Wachstum der Stadt und der Ausweitung der grünen Entwicklung in der gesamten Region, sondern tragen auch zum Erfolg des Wachstumsplans der Region bei.

Das leicht zugängliche Liyang ist bekannt für seine lange und reiche Geschichte sowie für seine Traditionen, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Liyang ist seit jeher ein Ort, der bedeutende Dichter und Gelehrte angezogen hat, die einen Schatz an populären Gedichten und Schriften hinterlassen haben. Jeder Winkel des Landes trägt einen tiefen Abdruck des Ehrfurcht gebietenden Geistes und der Entschlossenheit seiner Bewohner. Umgeben von natürlicher Schönheit zu jeder Jahreszeit - majestätische Berge, fließende Flüsse und Seen und malerisches Ackerland - ist die Stadt ein idealer Ort, um im Frühling "duftende Blumen im Umkreis von zehn Meilen" und im Winter ein verschneites Wunderland zu genießen.

LIYANG, China, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Das China Liyang Tea Festival 2023 und das Tianmu Lake Tourism Festival, die unter dem Motto "Pursue Qulity Liyang & A better life" stehen, wurden am 10. April in der Stadt Liyang in der Provinz Jiangsu eröffnet.

