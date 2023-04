US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) ging im frühen Handel um 0,47 Prozent auf 114,91 Punkte zurück. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,50 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die für Belastung bei vergleichsweise sicheren Anlagen wie US-Anleihen sorgen. Am New Yorker Aktienmarkt wird nach starken Quartalszahlen einiger Großbanken mit Kursgewinnen zum Auftakt gerechnet.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten konnten den Kursen am amerikanischen Rentenmarkt keinen Auftrieb verleihen. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Umsätze im US-Einzelhandel im März deutlich stärker als erwartet gefallen waren. Zudem wurde gemeldet, dass die Einfuhrpreise im März stärker als erwartet gefallen waren, was auf einen weiteren Rückgang der Inflation hindeutet./jkr/jsl/jha