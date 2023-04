NRW will ICE-Instandhaltungswerk ins Rheinische Revier holen

NRW verfüge nicht nur über das dichteste Bahnnetz in Deutschland und die dazugehörige Infrastruktur, sondern auch über eine Vielzahl von Standorten der Bahnindustrie mit qualifizierten Beschäftigten, so Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und Verkehrsminister Oliver Krischer (beide Grüne). Das Land habe zudem mehrere Optionen, die sich für die Ansiedlung eines ICE-Instandhaltungswerks eigneten.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nachdem die Deutsche Bahn auf den Bau eines neuen ICE-Werks im Raum Nürnberg verzichtet hat, will Nordrhein-Westfalen das Projekt nun ins Rheinische Braunkohlerevier holen. In einem Schreiben vom Freitag, das der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, bitten zwei NRW-Minister Bahn-Vorstand Richard Lutz, darüber kurzfristig ins Gespräch zu kommen.

