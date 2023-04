München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema:



Die Schnitzel-Frage im Supermarkt: billig, bio oder besser gar nicht?



Die Gäste:





Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft)Ralf Zacherl (TV-Koch, Gastronom, Autor; war im Alter von 26 Jahren der jüngsteSternekoch Deutschlands)Albert Stegemann (CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender der ArbeitsgruppeErnährung und Landwirtschaft; staatlich geprüfter Landwirtschaftsmeister)Gesa Langenberg (Landwirtin; leitet den landwirtschaftlichen Familienbetrieb mitSchweinehaltung und Ackerbau)Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland)Im Einzelgespräch: Ursula Sachs (Rentnerin)Wichtig zum Start der Grillsaison: Sorgt Bio-Fleisch nur für ein gutes Gewissenoder schmeckt es auch besser? Was kostet artgerechte Haltung? Wer kann sich soein Fleisch trotz Inflation noch leisten? Und, Cem Özdemir: Müssen wir alle zuVegetariern werden?