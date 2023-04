Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Konstantinos Vasiadis ist der Geschäftsführer der Elvinci.deGmbH. Durch den Ankauf und Verkauf von Restposten, überschüssigen Produkten undKundenretouren unterstützt er Unternehmen aus dem Handel und der Produktion beider Vermeidung unnötiger Kosten und überfüllter Lager. Andererseits erspart derExperte für B-Ware Händlern die mühselige Suche nach guten Einkaufsquellen.Erfahren Sie hier, warum Unternehmen nachhaltiger denken sollten und wie siedies für sich umsetzen können.Für Unternehmen aus dem Handel und der Produktion gilt Deutschland noch immerals ein lukrativer Wirtschaftsstandort. Doch Restposten, Überproduktion undRücksendungen binden wertvolle Ressourcen und verursachen unnötige Kosten.Gerade Kundenretouren sind für viele Unternehmen ein leidiges Thema, da sieoftmals mit jeder Menge Arbeit verbunden sind. Hinzu kommt, dass sie zahlreicheHerausforderungen hinsichtlich des Schutzes von Klima, Umwelt und Artenvielfaltmit sich bringen. "Die Verantwortung von Unternehmen endet heutzutage nicht mehrbloß damit, Gewinne zu erwirtschaften", sagt Konstantinos Vasiadis, derGeschäftsführer der Elvinci.de GmbH. "Vor dem Hintergrund der genanntenHerausforderungen müssen sie auch andere Erwartungen erfüllen - darunter dieWahrnehmung ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft."Nachhaltigkeit ist für Unternehmen mehr als nur eine gesellschaftlicheAnforderung oder eine philanthropische Erwägung. Vielmehr geht es darum, sie alsunternehmerische Chance zu begreifen.Ein nachhaltiges Geschäftsmodell lässt sich daran erkennen, dass es aufGeschäftsideen fußt, die einen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Esbaut also auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit auf. Wie bei anderenGeschäftsmodellen auch, stehen hierbei der Nutzen und das Werteversprechengegenüber Kunden und Geschäftspartnern im Vordergrund. "Es ist kein Widerspruch,mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell Geld verdienen zu wollen - also zugleichBeiträge für Umwelt, persönlichen Wohlstand und Gesellschaft zu leisten",erklärt Konstantinos Vasiadis. "Diverse Studien belegen einen positivenWertbeitrag des Einbezugs von Nachhaltigkeit in das unternehmerischeGeschäftsmodell. So gibt es mittlerweile zum Beispiel zahlreiche Unternehmen,die sich auf den Handel mit B-Ware spezialisiert haben - und damit große Erfolgeverbuchen." Indem Nachhaltigkeit im Unternehmen umfassend gedacht wird, lässtsich nicht nur der Umsatz vervielfachen. Nachhaltige Geschäftsmodelle bietenauch kreative Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit im Hinblick aufden Schutz des Klimas, der Ökosysteme und der Umwelt.