Canada Silver Cobalt schließt erste Tranche von Privatplatzierung ab

14. April 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (FWB: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) kündigt an, dass das Unternehmen die erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat, in dessen Rahmen es 6.950.000 Non-Flow-Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von $0,05 pro Einheit ausgegeben hat, wodurch ein Bruttoerlös von $347.500 erzielt wurde. Das Unternehmen wird außerdem 5.970.000 Quebec Flow-Through-Einheiten („QFT-Einheiten“) zu einem Preis von $0,08 pro QFT-Einheit ausgeben und damit einen Bruttoerlös von $477.600 erzielen. Der Gesamterlös beträgt somit insgesamt $825.100.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es plant, in einer zweiten letzten in den kommenden Wochen abzuwickelnden Tranche, bis zu 13.050.000 weitere Einheiten mit einem Bruttoerlös von $652.500 sowie 6.530.000 QFT-Einheiten mit einem Bruttoerlös von $522.400 zu emittieren. Zusätzliche Vermittlungsgebühren werden für die Privatplatzierung gezahlt. Die Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („Börse“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Jeder gesamte Warrant berechtigt seinen Inhaber, eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $0,075 pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschluss zu erwerben.

Jede QFT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $0,10 pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschluss zu erwerben.

Der Erlös der Einheiten wird für Bohrungen in der Entdeckung Robinson Zone bei Castle East unweit der Stadt Gowganda (Ontario) und als allgemeines Betriebskapital verwendet. Der Erlös aus der QFT-Privatplatzierung wird für Bohrungen bei den kürzlich abgesteckten Gravitationsanomalien Bouguer und den bestehenden Nickel-Kupfer-Vorkommen in Quebec eingesetzt.

GloRes Securities Inc., der Hauptvermittler der Finanzierung, erhielt $18.500 in bar und 231.250 Vermittler-Warrants. Außerdem erhielt Qwest Investment Fund Management Ltd. weitere $10.500 in bar und 131.250 Vermittler-Warrants. Die Vermittler-Warrants können zu einem Ausübungspreis von $0,08 pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab Abschluss ausgeübt werden. Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung entrichteten Vermittlungsgebühren unterliegen der Genehmigung durch die Börse.