MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat das Jahr 2022 auch unter dem Strich mit einem Gewinnsprung abgeschlossen. Dank deutlich höherer Erlöse sprang der Überschuss im Vergleich von 30 Millionen auf mehr als 77 Millionen Euro in die Höhe, wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts am Freitag in München mitteilte. Jetzt will Nagarro eigene Aktien für bis zu 30 Millionen Euro vom Markt zurückkaufen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die Nagarro-Aktie legte nach den Nachrichten vom Nachmittag zeitweise um gut sechs Prozent auf 98,55 Euro zu. Zuletzt belief sich der Kursgewinn noch auf rund viereinhalb Prozent. Damit gehörte die Aktie immer noch zu den stärksten Titeln im Nebenwerte-Index SDax , wurde aber immer noch rund zwölf Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.