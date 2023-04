HAMBURG (dpa-AFX) - Vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur "Cum-Ex"-Steueraffäre hat sich Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Freitag kaum an eine Befragung von Olaf Scholz zu dem Thema im Jahr 2020 erinnern können. Der damalige Bundesfinanzminister habe in einer Sitzung des Finanzausschusses des Bundestages im März 2020 bestätigt, dass er sich 2017 als Hamburger Bürgermeister mit dem Gesellschafter der in die Affäre verwickelten Warburg Bank, Christian Olearius, getroffen habe, sagte die Grünen-Politikerin. Gegen den Banker liefen damals bereits strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit "Cum-Ex".

An weitere Fragen zu dem Treffen auch bei einer weiteren Sitzung des Finanzausschusses im Juli 2020 könne sie sich erinnern, an die Antworten aber nicht, sagte Paus, die damals Ausschussvorsitzende war.