Kodiak schließt erste Tranche von 7,5 Mio. $ Privatplatzierung ab

14. April 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es seine „Bought-Deal“-Privatplatzierungsfinanzierung gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber (das „Angebot“), die am 4. April 2023 bekannt gegeben wurde, mit Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 5 Millionen $ abgeschlossen hat.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung (die „gleichzeitige Finanzierung“), die zusammen mit dem Angebot am 4. April 2023 bekannt gegeben und am 6. April 2023 auf 2,5 Millionen $ aufgestockt wurde, wird voraussichtlich am oder um den 21. April 2023 abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens an der gleichzeitigen Finanzierung beteiligen werden.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 1.500.000 Charity-Flow-through-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“) als Teil einer Charity-Vereinbarung zu einem Preis von 1,32 $ pro Charity-FT-Aktie sowie 3.700.000 Stammaktieneinheiten (die „HD-Einheiten“) zu einem Preis von 0,81 $ pro HD-Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt 4.977.000 $) ausgegeben.

Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „FT-Warrant“), die beide als „Flow-through-Aktien“ (gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) qualifiziert sind. Jede HD-Einheit besteht aus einer Non-Flow-through-Stammaktie und einem halben Non-Flow-through-Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“).

Jeder FT-Warrant und Warrant, der im Rahmen des Angebots ausgegeben wird, berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Non-Flow-through-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $1,10. Sollte der Kurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die „TSX-V“) an 20 aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,70 $ schließen, kann das Unternehmen außerdem innerhalb von 15 Tagen nach Eintreten eines solchen Ereignisses den Inhabern der FT-Warrants und der Warrants eine Mitteilung zukommen lassen, in der das Verfallsdatum der Warrants auf das 30 Tage nach dieser Mitteilung folgende Datum vorgezogen wird, und alle nach diesem Zeitraum nicht ausgeübten FT-Warrants und Warrants verfallen automatisch.