DER WELTRIESE DER STAHLROHRINDUSTRIE, BORUSAN MANNESMANN, WÄCHST NOCH STÄRKER IN DEN USA

ISTANBUL, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Borusan Mannesmann wurde 1958 als erstes industrielles Unternehmen von der Borusan Group gegründet. Es hat kürzlich eine Übernahme in den Vereinigten Staaten abgeschlossen, um seine Präsenz auf dem Weltmarkt weiter auszubauen. Durch eine Transaktion von 162 Millionen US-Dollar Dollar hat das Unternehmen Berg Pipe, einen der führenden Hersteller von Leitungsrohren mit großem Durchmesser in den Vereinigten Staaten, zu 100% übernommen. Mit dieser Akquisition stärkt Borusan Mannesmann nun seine Präsenz als führender Akteur in der nordamerikanischen Energierohrindustrie .

Borusan Mannesmann wurde vor 65 Jahren von der Borusan Group – einem der führenden Konglomerate in der Türkei – als erstes Industrieunternehmen gegründet und hat kürzlich eine Übernahme in den Vereinigten Staaten abgeschlossen, um seine Präsenz auf dem Weltmarkt weiter auszubauen. Im Einklang mit seiner globalen Wachstumsstrategie, seine Produktionskapazitäten in Zielmärkten auszubauen, hat Borusan Mannesmann Berg Pipe übernommen, ein Unternehmen, das seit 44 Jahren in den USA mit seinen beiden Werken in Florida und Alabama tätig ist.

Borusan Mannesmann ist seit 2014 in den Vereinigten Staaten, mit einem Werk in Baytown, Texas, tätig. Mit dieser Akquisition und dem Bau einer zweiten Anlage in Baytown, in der die Produktion im Jahre 2023 beginnt, wird das Unternehmen vier Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten besitzen. Die Gesamtproduktionskapazität des Unternehmens in den USA wird 1 Million Tonnen und rund 1 Milliarde US- Dollar Umsatz erreichen. Mit dieser jüngsten Übernahme von Berg Pipe für 162 Millionen US-Dollar Dollar wird Borusan Mannesmann bis Ende 2023 über insgesamt 11 Anlagen in der Türkei, Italien, Rumänien und den Vereinigten Staaten sowie über eine Produktionskapazität von fast 2 Millionen Tonnen und 2.800 Mitarbeiter verfügen.

„Unser Fokus liegt auf einem nachhaltigen Wachstum."

Erkan Kafadar, CEO der Borusan Group, bemerkte, dass Borusan Mannesmann seit seiner Gründung die Türkei nachhaltig aufgewertet hat, und kommentierte die Übernahme, die im Einklang mit Borusan Mannesmanns Strategie der Lokalisierung auf globalen Märkten durchgeführt wurde:

„Die Rohrherstellung, der erste Industriesektor, in dem wir als Borusan Holding tätig sind, sowie sein erstes Industrieunternehmen, Borusan Mannesmann, haben in den letzten 65 Jahren einen Mehrwert für unser Land geschaffen. Durch seine Exporte in die Weltmärkte trägt es zur Wirtschaft des Landes bei. Als führende Marke in der Türkei in seinem Sektor, konzentriert sich unser Unternehmen auf die Expansion in globale Märkte, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Nachdem Borusan Mannesmann seine wachsende Präsenz seit den frühen 2000er Jahren in verschiedenen Rohrsegmenten mit seinen Werken in Italien, den USA und zuletzt in Rumänien ausgebaut hat, stärkt Borusan Mannesmanns jüngste Übernahme von Berg Pipe die Präsenz des Unternehmens als Schlüsselakteur in Nordamerika Energierohrmarkt, in dem wir großes Potenzial sehen. Darüber hinaus ist Borusan Mannesmann einer der größten türkischen Industrieinvestoren in den Vereinigten Staaten. Als Teil seiner nachhaltigen Wachstumsstrategie wird unser Unternehmen weiterhin Möglichkeiten prüfen, um seinen Anteil an den Zielmärkten zu erhöhen."