FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag unter Druck geraten. Bis zum frühen Abend fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,52 Prozent auf 134,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,43 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen.

Belastet wurden die Anleihen am Nachmittag durch Aussagen von Fed-Direktor Christopher Waller, der weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht stellte. Er forderte eine weitere Verschärfung der Geldpolitik, da die Inflation immer noch sehr hoch sei und der Arbeitsmarkt robust. Wie stark die Fed die Zinsen anheben müsse, hänge von weiteren Konjunkturdaten und den Bedingungen an den Kreditmärkten ab. Andere Mitglieder der Fed hatten sich zuletzt zurückhaltender als Waller geäußert. Steigende Leitzinsen belasten tendenziell die Anleihekurse.