FOTON VERANSTALTETE MEGA-SHOW UND AKTUALISIERTE DIE DUALE LINIE SEINER GLOBALEN PRODUKTFÄHIGKEITEN

PEKING, 14. April 2023 /PRNewswire/ — Vom 11. bis 14. April fand die Foton Global Partners Conference 2023 unter dem Motto „TOGETHER WIN FUTURE" in Peking statt. Mehr als 110 Hauptvertriebshändler aus 23 Ländern der Welt nahmen an der Veranstaltung teil, die darauf abzielte, globale strategische Entwicklungsrichtungen zu vereinigen und die Errungenschaften der Globalisierung zu teilen. Am 12. April wurde die FOTON MEGA SHOW mit mehr als 100 Nutzfahrzeugkategorien eröffnet, die alle Serien von Nutzfahrzeugkombinationen des Typs „W" abdeckten, darunter Kraftstoff-, Hybrid-, Elektro- und Wasserstofffahrzeuge. Dies impliziert die „Win-Win"-Entwicklung von FOTON und seinen globalen Partnern.

FOTON hat Durchbrüche und Führungspositionen in seinem Kerngeschäft in Südostasien, Lateinamerika und anderen Regionen erreicht. In Kolumbien steht FOTON seit drei Jahren in Folge im Lkw-Absatz an zweiter Stelle und hält den Marktanteil bei AMT-Schwerlastfahrzeugen. Auf den Philippinen ist das 7,5-Tonnen-Modell des leichten Lkws von FOTON seit drei Jahren in Folge das meistverkaufte.

FOTON hat sich schon immer an einen strategischen Entwicklungspfad der Dual-Line-Entwicklung „ICE+BEV" gehalten. Bereits im Jahr 2003 initiierte FOTON die Forschung und Entwicklung von Technologien für neue Energiefahrzeuge und erforschte unabhängig und meisterte die „drei elektrischen" Kerntechnologien, indem es neue Energietechnologien wie z. B. reine Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellen auf mehreren Wegen entwickelte. Im Rahmen des globalen Trends der „Dekarbonisierung" ist FOTON in den letzten Jahren mit seinen neuen Energieprodukten in China auf den globalen Markt eingetreten, wo der Wettbewerb am intensivsten ist. Die rein elektrischen leichten Lkws, Transporter und Busse des Unternehmens haben die EU-WVTA-Zertifizierung bestanden und sind jetzt in Italien, Polen, Spanien und in anderen europäischen Ländern „eingefahren". Gleichzeitig laufen auch die Elektro-Entwicklungsprojekte von FOTON mit europäischen Marktführern für leichte Nutzfahrzeuge, und das europäische Geschäft beschleunigt sich umfassend.

FOTON hat mehr als 1.400 reine Elektrobusse in Lateinamerika ausgeliefert und ist zu der Marke mit dem höchsten Marktanteil bei E-Bussen in der Region geworden. In Märkten wie Malta, Mexiko, Australien, Neuseeland, Indien und Ägypten haben die Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse von FOTON auch den kommerziellen Betrieb in Kernszenen wie öffentlichen Verkehrssystemen und internationalen Flughäfen erreicht.

