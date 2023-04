Spaniens linke Regierung kündigt umstrittenes Wohnungsgesetz an

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens linke Regierung hat ein Wohnungsgesetz in die Wege geleitet, das unter anderem Mieterhöhungen beschränken soll. Das Regelwerk sei nach über zweijährigen Verhandlungen mit kleineren Parteien vereinbart worden, teilte die Regierung am Freitag in Madrid mit. Das Parlament muss zwar in den kommenden Wochen noch über das Gesetz debattieren und abstimmen. Die Minderheitsregierung glaubt aber, dass sie sich nun ausreichend Unterstützung gesichert hat.

"Wir haben eine historische Einigung für das erste Gesetz über das Recht auf Wohnraum in unserer Demokratie erzielt", schrieb Ministerpräsident Pedro Sánchez auf Twitter. "Damit reagieren wir auf eines der Hauptanliegen der Bürger und stärken unseren Sozialstaat."