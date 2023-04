Die Wall Street heute zunächst mit einem guten Start, aber dann schürten einerseits die schwachen US-Einzelhandelsumsätze die Rezessions-Sorgen, andererseits machte Fed-Mitglied Harker klar, dass die Fed die Zinsen weiter anheben werden müsse. Das gelte laut Harker vor allem dann, wenn die Bankenkrise sich wieder beruhige (was derzeit ja tatsächlich so auszusehen scheint - heute starke Zahlen der großen US-Banken). Dann heute um 16Uhr der extrem starke Anstieg der Inflations-Erwartung der Amerikaner in der Umfrage zur Verbraucherstimmung der Uni Michigan - der folgende Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen vermieste der Wall Street dann die Stimmung. Aber sonst ist natürlich alles total bullisch, weil die Fed die Zinsen senkt selbst wenn keine Rezession kommt und die US-Aktienmärkte nur ein bißchen sehr teuer sind..

Hinweise aus Video:

1. US-Aktien verkaufen wegen kommender Rezession

2. Russland-Sanktionen wirken wie geplant – Ölfluss steigt, Einnahmen sinken

