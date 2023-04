FOTON liefert das 11-millionste Fahrzeug aus und führt den Weltmarkt mit erneuerbarer Energie und intelligenter Technik an

PEKING, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Vom 11. bis 14. April fand in Peking, China, die Foton Global Partners Conference 2023 mit dem Thema ,,TOGETHER WIN FUTURE" statt. Mehr als 110 Hauptvertriebshändler aus 23 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil. Auf der Hauptkonferenz am 13. Juni hielt FOTON die feierliche Übergabe des weltweit 11-millionsten Fahrzeugs ab.

Tatsächlich hat FOTON im Jahr 2021 die Marke von 10 Millionen weltweit verkauften Fahrzeugen überschritten und ist damit das erste Unternehmen, das diese Marke in kürzester Zeit, d.h. in nur 25 Jahren, erreicht hat. In den letzten zwei Jahren hat die Doppelstrategie „ICE+BEV" von FOTON inmitten eines weltweiten Wirtschaftsabschwungs erste Erfolge gezeigt.