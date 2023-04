Technisch steckt das Wertpapier aber immer noch zwischen 101,28 und grob 140,00 US-Dollar in einer groben Seitwärtsspanne der letzten Monate fest. Erst wenn diese aufgelöst wird, dürften größere Signale folgen.

Von Rekordständen weit entfernt

Trotz des heutigen Kurssprungs von über sieben Prozent hält sich die Aktie immer noch in der seit Monaten laufenden Seitwärtsspanne auf, erst ein Anstieg mindestens über 144,34 US-Dollar dürfte eine neuerliche Kaufwelle auslösen, diese würde dann aus technischer Sicht mit Kursgewinnen an 151,85 und darüber 158,80 US-Dollar einhergehen. Aber die zu heute gerissene Kurslücke sollte auch nicht unterschätzt werden, Rücksetzer zurück in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 130,53 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.

JP Morgan Chase & Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: