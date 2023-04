S'Young International feiert die Eröffnung seines Campus S'YOUNG CITY und heißt weitere globale Marken auf dem chinesischen Markt willkommen

Shanghai (ots/PRNewswire) - ARMSON S'Young International ("S'YOUNG"), der

Initiator des Kooperationsmodells CP (China Partner), hielt eine große

Umzugszeremonie am 14.04.2023 ab, um offiziell seinen neuen Campus, S'YOUNG CITY

in Changsha, Provinz Hunan, zu eröffnen.



S'YOUNG CITY befindet sich an der Stelle eines ehemaligen Denkmal, das Guan Yu,

einer bekannten historischen Figur aus der Zeit der drei Reiche im alten China

(220 bis 280 n. Chr.) gewidmet ist. In der traditionellen chinesischen Kultur

gilt Guan Yu als Symbol für edle Eigenschaften wie Rechtschaffenheit,

Freundschaft und Vertrauen, die auch das Kernkonzept der Zusammenarbeit zwischen

S'YOUNG und seinen Markenpartnern bilden.





Darüber hinaus wird Guan Yu als "Gott des Glücks" verehrt und seit Jahrtausendenvon Chinesen auf der ganzen Welt verehrt. Vor etwa 1.700 Jahren war Guan Yu vonder malerischen Landschaft dieses Ortes so fasziniert, dass er von seinem Pferdabstieg, um die kulturelle Atmosphäre und den wunderbaren Way of Life zuerleben. Heute hat sich S'YOUNG CITY hier etabliert und verkörpert dieUnternehmenskultur "Happy Work, Passionate Life" durch den Bau von fünf in einemCampus, um chinesischen Verbrauchern und globalen Marken ein verbessertesErlebnis zu bieten.Im Jahr 2018 wurde S'Young International in Shanghai, dem wirtschaftlichenZentrum von China, mit einem Büro in der Huaihai Road im Zentrum von Shanghaimit Hunderten von Mitarbeitern gegründet. Mittlerweile ist China ein riesigerMarkt mit 1,4 Milliarden Menschen und einer vielfältigen städtischen Struktur.Städte der ersten Ebene wie Peking und Shanghai machen nur 5 % derGesamtbevölkerung aus, während neue Städte der ersten Ebene wie Changsha,Chengdu, Chongqing und Wuhan schnell entstehen. S'YOUNG CITY befindet sich inChangsha, da die neuen Städte der ersten und zweiten Ebene, die durch Changshamit einer städtischen Bevölkerung von fast 500 Millionen repräsentiert werden,mehr dem Lebensstandard der großen Mehrheit der Stadtbewohner in Chinaentsprechen. In dieser Stadt kann sich S'YOUNG in die riesige städtischeBevölkerung integrieren und besser auf die Lebensgewohnheiten von Chinas größterstädtischer Bevölkerung eingehen, um einen breiteren Kundenkreis auf dem starkwachsenden Markt für Schönheitsprodukte besser zu bedienen und sich mit ihnen zuverbinden.S'YOUNG CITY ist ein offener und umfassender Gemeinschaftsraum. NebenBürofunktionen verfügt der Campus auch über verschiedene öffentlicheDienstleistungen, Unterhaltungseinrichtungen und eine grüne Ökologie, um einUmfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter auf effizientes Arbeiten und