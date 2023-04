Bericht Russische Agenten bei Tinder im Einsatz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Russische Spione sollen auf der Dating-Plattform Tinder im Einsatz sein. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf "Sicherheitskreise" schreiben wird, halten die Agenten dort gezielt Ausschau nach Profilen von Bundeswehrsoldaten und Politikern, um sie als Informationsquellen zu gewinnen.



Vor diesem Modus Operandi wurde kürzlich auf einer Tagung in Süddeutschland, an der Militärangehörige mehrerer Nato-Staaten teilnahmen, gewarnt. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) bestätigte auf Anfrage, "dass Angehörige anderer Nachrichtendienste (z.B. Russland) soziale Medien nutzen, um gezielt Kontakte zu Bundeswehrangehörigen aufzubauen und zu versuchen, diese abzuschöpfen oder ggf. anzubahnen". Auch Tinder sei eine relevante Plattform.