Wirtschaft Eon erhöht Strompreise teilweise deutlich

Essen (dts Nachrichtenagentur) - Der Energieversorger Eon erhöht in der Grundversorgung die Strompreise teilweise deutlich. "Im betroffenen Grundversorgungsgebiet in Teilen von NRW liegt der neue Arbeitspreis bei 49,44 Cent brutto, das bedeutet für einen durchschnittlichen Verbrauch (2.400 kWh/Jahr) eine Anpassung um rund 45 Prozent", sagte ein Unternehmenssprecher der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).



Man habe im vergangenen Jahr an den Großhandelsmärkten zu hohen Preisen "zukünftige Energiemengen für unsere Kunden sichern" müssen. Daher sei es "unvermeidbar, dass sich dies zeitlich versetzt aber immer noch gedämpft" auch in den Endkundenpreisen niederschlage, so das Unternehmen. Man habe den Kostenanstieg für die Kunden "überdurchschnittlich lange abgefedert", sagte der Sprecher.