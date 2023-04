Baerbock besucht in Südkorea Demilitarisierte Zone

SEOUL (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat direkt nach ihrer Ankunft in Südkorea die Grenze zu Nordkorea besucht. An der sogenannten Demilitarisierten Zone (DMZ) informierte sich die Grünen-Politikerin über die aktuelle Lage in dem von Machthaber Kim Jong Un regierten Land. Am Samstagabend (Ortszeit) war in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ein Treffen mit Außenminister Park Jin geplant.

An der militarisierten Grenze am 38. Breitengrad stehen sich mehr als eine Million Soldaten gegenüber. In Südkorea haben die USA zudem derzeit rund 28 500 Soldaten stationiert. Völkerrechtlich befinden sich beide koreanische Staaten seit dem Ende ihres Bruderkriegs 1953 noch im Kriegszustand. Einen Friedensvertrag hat es nie gegeben.