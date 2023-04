Streit in Ampel-Koalition um künftige China-Strategie

(Neu: Weitere Details)



BERLIN/PEKING (dpa-AFX) - In der Ampel-Koalition ist offener Streit über den künftigen Kurs gegenüber China ausgebrochen. Grünen-Politiker kritisierten ein Strategiepapier des konservativen SPD-Flügels, in dem dieser vor einer "Anti-China"-Strategie warnt. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte der Deutschen Presse-Agentur: "China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale zugleich - das anzuerkennen ist Grundlage einer ernstzunehmenden China-Politik. In der SPD scheint das in Teilen nach wie vor nicht angekommen zu sein." Die Verweigerung, Realitäten zu sehen, habe Deutschland und Europa in gefährliche Abhängigkeit von Russland gebracht. "Es wäre fahrlässig, diese historischen Fehlentscheidungen nun in der China-Politik zu wiederholen."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte zwei Tage lang China besucht - am Samstag kam sie in Südkorea an. Die Grünen-Politikerin hatte unter anderem die chinesische Regierung eindringlich aufgefordert, sich stärker als bisher bei Russland für ein Ende des Krieges gegen die Ukraine einzusetzen. Ziel von Baerbocks Reise war es auch, die Chancen für eine künftige Zusammenarbeit mit Peking auszuloten und zugleich Gefahren einseitiger Abhängigkeit abzubauen. Die Außenminister äußerte auch die Sorge, dass die Freiräume für die Zivilgesellschaft und die Menschenrechte in China beschnitten würden.