Über die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise kommen wir auf das Thema Inflation zu sprechen. Sie nimmt in den USA merklich ab und bringt damit Kursphantasie zutage. Aber auch die Sorgen, dass sich die US-Konjunktur abkühlt, wie die Einzelhandelsumsätze am Freitag signalisieren konnten.

Im Wochenrückblick stellen wir einen Vergleich von DAX und Wall Street Indizes an und blicken mit Andreas Bernstein auf die Handelswoche zurück. Welche Wirtschaftsdaten und Impulse waren hier ausschlaggebend?

Ask 10,61

Ask 10,61

Ask 10,58

Ask 10,58

In Summe stand ein Kursplus beim DAX und bei den US-Indizes auf der Kurstafel. Der DAX schaffte hierbei sogar ein neues Jahreshoch im Handelsverlauf vom Freitag, ebenso wie auf Schlusskursbasis. Im Chartbild von Stock3 analysieren wir dies genauer.

Bei den Einzelwerten warteten die Anleger auf den Start der Quartalssaison. Am Freitag meldeten JPMorgan Chase, die Citi und auch Wells Fargo tolle Ergebnisse. Die Kurse legten deutlich zu und auch die Analysten sind weiter positiv für den Wert eingestellt. Kein Wunder also, dass die ganze Branche und damit auch die beiden DAX-Bankwerte davon profitierten und sich an die Spitze des Aktien-Rankings setzten.

Auf der negativen Seite signalisierte Boeing weitere Probleme. Auch darüber sprechen wir heute und bringen den Kursverlauf sowie die Umsätze in den ganzen Regionen dieser Erde auf den Schirm.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.