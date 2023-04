Deutsche Maschinenbauer bei Investitionen in Asien vorsichtiger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutsche Maschinenbauer geben sich bei Investitionen in für sie neue Märkte mit Blick auf Asien zurückhaltender. Hinweise darauf gibt das aktuelle Maschinenbauer-Barometer der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland, das der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX exklusiv vorliegt. Demnach konzentrieren sich die Unternehmen, die in neue Märkte expandieren wollen, eher auf Europa und Nordamerika. Asien verliert an Zugkraft. Das könnte laut PwC ein erstes Anzeichen einer Entflechtung insbesondere von China sein.

Innerhalb eines Jahres sei die Bereitschaft solcher Unternehmen in Asien in neue Märkte zu expandieren stark zurückgegangen, hieß es weiter. Im Auftaktquartal des Vorjahres planten noch 72 Prozent dieser Unternehmen in Asien Neuinvestitionen, mittlerweile sind es nur noch 49 Prozent. Mit anderen Worten: Die Investitionsbereitschaft hat in der Region um rund ein Viertel abgenommen. Umgekehrt wird Europa für Neuinvestitionen interessanter: 53 Prozent der Unternehmen wollen hier expandieren - ein Anstieg von 8 Prozentpunkten. In den USA sind es 57 Prozent.