EVE Energy-Vorsitzender äußert sich optimistisch auf dem China EV100 Forum

BEIJING, 15. April 2023 /PRNewswire/ -- Dr. Liu Jincheng, Vorsitzender von EVE Energy, einem führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, wurde eingeladen, auf dem China EV100 Forum 2023 zu sprechen. Die dreitägige Veranstaltung konzentriert sich auf die Entwicklung der chinesischen Elektrofahrzeugindustrie. In seiner Grundsatzrede mit dem Titel „ A New Stage for EVE Energy's Power Battery Development (Eine neue Etappe für die Entwicklung von Hochleistungsbatterien bei EVE Energy) " gab Dr. Liu Einblicke in die aktuelle Situation der Batterien, die Herausforderungen der Schnellladetechnik und die Aussichten für die zukünftige Entwicklung.

Das China EV100 Forum wird von China EV100 organisiert und von der Tsinghua-Universität, der China Society of Automotive Engineers, der China Association of Automobile Manufacturers, dem China Automotive Technology and Research Center und dem China Automotive Engineering Research Institute mitveranstaltet. Die Veranstaltung zielt darauf ab, die Modernisierung der chinesischen Automobilindustrie zu fördern und bietet die Möglichkeit zu Diskussionen über globale Entwicklungstrends in der Branche, die Entwicklung qualitativ hochwertiger Fahrzeuge mit neuer Energie, Chinas Strategie zur Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge und Trends in den Lieferketten der Kernindustrie, wie z. B. Power-Akkus.

„Dies ist das zweite Mal, dass EVE Energy am China EV100 Forum teilgenommen hat. Unsere langfristige Strategie besteht darin, unsere Lithium-Ionen-Batterietechnologie weiterzuentwickeln und eine stabile Geschäftsstruktur mit Verbraucherbatterien, Power-Akkus und Energiespeicherbatterien aufrechtzuerhalten", so Dr. Liu. „Darüber hinaus haben wir seit 2018 unsere Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in der Lieferkette verstärkt und in mehr als 20 Joint Ventures investiert, um die Versorgung und Kostenkontrolle sicherzustellen."

Dr. Liu erörterte den aktuellen Stand der Batteriespeicherindustrie, insbesondere in Bezug auf Lithium-Ionen-Batterien. Er wies darauf hin, dass die Entwicklung dieser Batterien eine langfristige Verpflichtung darstellt, da die Tests zur Gewährleistung ihrer Lebensdauer mehrere Jahre in Anspruch nehmen können. Er betonte auch, wie wichtig es ist, beim Einstieg in die Branche eine langfristige Perspektive zu haben und eine nachhaltige Arbeitsmoral zu entwickeln, selbst in den dynamischen Bereichen der Stromspeicherung und Batterien.