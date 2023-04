Arc XP mit ,,AWS Media & Entertainment Competency Status" ausgezeichnet

WASHINGTON, 15. April 2023 /PRNewswire/ -- Arc XP gab heute bekannt, dass das Unternehmen die ,,Amazon Web Services (AWS) Media & Entertainment Competency" erreicht hat. Die ,,AWS Media & Entertainment Competency" bestätigt, dass die Software-as-a-Service (Saas)-Plattform für digitale Erlebnisse von Arc XP, die auf dem agilen Content Management System (CMS) und einer Frontend-Erlebnisplattform basiert, die digitalen Lösungen bereitstellen kann, die Medien- und Unterhaltungsunternehmen für die Erstellung und Verteilung von Inhalten, die Monetarisierung von Webseiten und die Bereitstellung von Multichannel-Erfahrungen in großem Umfang benötigen.

Die Medien- und Unterhaltungsbranche befindet sich im Umbruch, da die Kunden ihre Arbeitsabläufe in den Bereichen Broadcast, Inhaltserstellung, Direct-to-Consumer, Medienlieferkette und -archiv sowie Datenwissenschaft und -analyse umstellen. Medien- und Unterhaltungskunden verlangen optimale Lösungen, die es ihnen ermöglichen, den vollen geschäftlichen Nutzen einer Migration in die Cloud zu realisieren. Kunden aus der Medien- und Unterhaltungsbranche suchen nach einem Gleichgewicht zwischen der Flexibilität der Cloud und der Möglichkeit, ihre Entwicklungsanstrengungen auf Initiativen zu konzentrieren, die für ihr Unternehmen wirklich von Bedeutung sind. Nicht alle SaaS-Lösungen sind gleich, und nicht immer bieten sie den Kunden die Werkzeuge, um die betrieblichen und wirtschaftlichen Vorteile des Cloud-Betriebs voll auszuschöpfen.

Die ,,AWS Media & Entertainment Competency" ist eine Auszeichnung für AWS-Partner, die ihre Lösungen entwickelt und die Fähigkeit bewiesen haben, diese Lösungen wiederholt und in großem Umfang bereitzustellen und zu betreiben. Schließlich, und das ist das Wichtigste, haben sie eine Liste von Kunden, die die Lösung erfolgreich auf AWS implementiert haben.

„Medien und Unterhaltung ist ein einzigartiger Markt mit komplexen, branchenspezifischen Anforderungen. Generische CMS- und Frontend-Lösungen belasten Kunden mit viel Arbeit, um die Lücke bei ihren kritischen Anforderungen zu schließen. Arc XP verfügt über die Möglichkeiten, Kunden dabei zu helfen, herausragende digitale Unternehmen aufzubauen, und der nachgewiesene Erfolg mit den größten Medienmarken der Welt gibt Kunden Vertrauen," so Matthew Monahan, Leiter der Technologieabteilung bei Arc XP. ,,Wir sind unglaublich stolz darauf, die ,,AWS Media & Entertainment Competency" erreicht zu haben. Das beweist, dass wir in einem breiten Markt von Anbietern eines der bestmöglichen Angebote für unsere Kunden in diesem Bereich haben. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit AWS, die es uns ermöglicht, uns weiterhin auf unsere Kunden zu konzentrieren, deren Marke ein inhärentes Versprechen für Stabilität und Innovation darstellt."